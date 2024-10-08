Комбриг «Черных запорожцев» раскрыл шокирующие потери РФ в боях за Угледар 8.10.2024, 12:08

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Морпехов врага буквально «выкосили».

В ожесточенных боях за Угледар Донецкой области, который недавно пришлось оставить ВСУ, погибли сотни российских оккупантов всего за несколько дней в боях с 72 отдельной механизированной бригадой имени Черных запорожцев - рассказал полковник Александр Охрименко, который возглавил легендарную бригаду.

По его словам, согласно данным воздушной разведки и командиров подразделений, всего за несколько дней во время столкновения с «Черными запорожцами» агрессор потерял более четырех сотен солдат и десятки единиц вооружения и техники.

«За 28 сентября-2 октября уничтожено более 400 российских военнослужащих - это буквально за несколько дней штурмов противника на позиции нашей бригады. Кроме того, за эти четыре дня только на направлении действий одного из батальонов, а именно на юго-восточном направлении города Угледар, было уничтожено более 50 единиц техники. Посажено и сбито, заглушено системами радиоэлектронной защиты около 500 вражеских БпЛА», - рассказал военный.

По данным российских СМИ, в течение 2022-2023 годов, с тех пор как «Черные запорожцы» держали оборону Угледара, две бригады морской пехоты РФ потеряли там более 2100 солдат. Однако, по мнению Охрименко, за этот период противник потерял больше в три-четыре раза.

При этом он обращает внимание, что за два года в районе Угледара не всегда были такие активные боевые действия, как в последний месяц.

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