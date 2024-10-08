Позорные вариации на тему «Тараканища» Телеграм-канал «СерпомПо»

8.10.2024, 12:27

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Чем закончил главный герой этого стихотворения – всем известно.

7 октября - день убийства Анны Политковской (разумеется, случайно совпавшего с днем рождения Путина). Пресса пишет, что по детским садам и школам России прокатились позорные акции, в которых несмышленых детей построили поздравлять Путина с днем рождения. В скрепной сети ВКонтакте обнаружено около 30 видео. Но речь идет не только о школах и детских садах. ВКонтакте большое количество постановочных поздравлений, имеющих все признаки организованной кампании.

Позорная картина славословий для существующей 33 года новой России: «Владимир Владимирович – не просто глава государства, а прирожденный лидер и отличный политик и стратег. Благодаря мудрой политике нашего президента Россия процветает и стабильно развивается. Ребята из нашей школы от всей души поздравляют Владимира Владимировича с днем рождения!»

Пишут, что в детских садах воспитанники на видео в большинстве случаев слушают гимн на фоне портретов Путина, рассказывают заученные стихи, а также поют песню «Дядя Вова, мы с тобой».

И, конечно, здесь же «культурные силы»: Бабкина, Певцов, Поплавская (Красная Шапочка), Охлобыстин. Участница «Команды Путина», в прошлом спортсменка Киселева: «За те годы, которые вы являетесь лидером нашей страны, достигнуты колоссальные результаты абсолютно по всем направлениям. Мы благодарим вас, что под вашим руководством наша страна стала лучшей державой мира. Мы все являемся вашей командой — командой Путина. Народный фронт — все для России. Спасибо вам, что вы являетесь нашим лидером. Крепкого вам здоровья и много сил!»

Культ безличности.

Такое впечатление, что власти в своей практике решили воплотить в жизнь детскую классику – «Сказку о рыбаке и рыбке» с неизменным разбитым корытом в конце главной геополитической старухи современности. Сегодня же мы наблюдали славословия пустому месту - вариации на тему «Тараканища». Чем закончил главный герой этого стихотворения – всем известно.

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