Из Беларуси в Украину залетел неизвестный объект2
- 8.10.2024, 12:29
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Это мог быть разведывательный беспилотник.
Утром 8 октября из Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал «еРадар», пишет УНИАН.
Цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти примерно в 08:54, а уже в 09:00 объект пересек границу.
После чего цель двигалась на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту, а затем взяла курс в район Яготина и Черкасскую область.
По информации Telegram-канала «Беларускі Гаюн», это мог быть разведывательный беспилотник.