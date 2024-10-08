Из Беларуси в Украину залетел неизвестный объект 2 8.10.2024, 12:29

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Это мог быть разведывательный беспилотник.

Утром 8 октября из Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал «еРадар», пишет УНИАН.

Цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти примерно в 08:54, а уже в 09:00 объект пересек границу.

После чего цель двигалась на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту, а затем взяла курс в район Яготина и Черкасскую область.

По информации Telegram-канала «Беларускі Гаюн», это мог быть разведывательный беспилотник.

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