Франция готовит переброску войск на восточный фланг НАТО 1 8.10.2024, 12:35

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На случай нападения России.

Западные страны всерьез готовятся к отражению возможной агрессии России. Франция в следующем году проведет учения по переброске войск в Румынию за 10 дней, рассказали Politico французские военные.

В мае 2025 г. французские солдаты примут участие в масштабных военных учениях в Румынии, в ходе которых будет отрабатываться способность стран НАТО быстро развернуть войска на восточном фланге альянса, если Владимир Путин решит напасть на кого-то из его членов.

Такие учения послужат «стратегическим сигналом», заявил командующий сухопутной армией в Европе генерал Бертран Тужус: «Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть четко определенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно будем воевать».

Согласно новым целям НАТО, к 2027 г. французская армия должна быть готова за месяц развернуть боеспособную дивизию, включая технику, боеприпасы и обеспечение. Дивизия может насчитывать от 10 до 25 тысяч человек.

Важным шагом на пути к этой цели станут учения в Румынии, куда предполагается за 10 дней перебросить готовую вступить в бой бригаду (3-5 тысяч человек), пояснили представители военного руководства Франции. Для этого необходимо преодолеть множество сложностей бюрократического и технического характера. «Военного шенгена все еще нет, мобильность войск в Европе необходимо решительно улучшить», – сказал заместитель Тужуса генерал Пьер-Эрик Гийо.

Таможенные ограничения не позволяют беспрепятственно доставлять военную технику из одной европейской страны в другую, не все поезда и железнодорожные пути приспособлены для перевозки военной техники. Многочисленные сложности такого рода были выявлены во время первой попытки перебазировать французских солдат в Румынию в 2022 г. Страны работают над устранением этих проблем. В феврале Польша, Германия и Нидерланды подписали соглашение о «военном шенгене», призванное упростить транспортировку военных грузов через границы.

«Мы добились большого прогресса в диверсификации маршрутов», – сказал журналистам Гийо. По его словам, раньше французские военные полагались только на поезда, но теперь перебрасывают войска и технику на грузовиках и речных судах, иногда комбинируя разные способы транспортировки.

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