Полковник ВСУ раскрыл, чего боятся россияне на Запорожском направлении 1 8.10.2024, 12:47

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Роман Свитан

Для украинских военных это оптимальный вариант.

На Запорожском направлении ВСУ вскоре могут пойти в наступление. Россияне, зная об этом, расположились оборонительными рядами и готовятся к контрударам на отдельных участках фронта.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью «Фабрике новостей».

Оккупанты попытаются провести контратаку еще до того, как наши части двинутся, предположительно, в сторону Васильевки и Запорожской АЭС.

«Для нас пойти туда – это оптимальный вариант, – подчеркнул военный эксперт, – ведь сбросили воду на Каховском водохранилище, и там сейчас несколько километров до Днепра. Все заросло, «зеленка» хорошая. По ней можно и до ЗАЭС дойти».

По словам Свитана, на данный момент россияне больше всего опасаются именно этого. Запорожское направление для них самое неудобное, поскольку логистическая цепочка от Ростова или Тамани насчитывает до 500 км.

«Там очень сложно обороняться, не то что наступать, – сказал полковник, – поэтому не думаю, что они там наступать хотят, хотя иногда, конечно, могут какими-то контрударами перед нашим разворачиванием попытаться нас остановить».

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