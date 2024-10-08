В России новый скандал: оккупанты рассказали, что сделало командование с их батальоном 8.10.2024, 13:41

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Это произошло в Курской области.

В армии РФ продолжаются случаи отправки бойцов на смертельные штурмы по приказу командиров. Российские военные из Курской области записали новое видеообращение, в котором рассказали о намеренном «обнулении» бойцов, неугодных командирам.

Кадры опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.

На видео двое мужчин делятся информацией о том, что получили приказ от командования, фактически отправляющий их «в один конец».

Они утверждают, что их бросили на один из самых ожесточенных участков фронта с явной целью обеспечить их гибель, исключив возможность выживания или возвращения. Солдат на видео говорит, что их батальон обнуляется уже не первый раз.

Эта ситуация перекликается с громким скандалом, который недавно прогремел по всей России. Командир батальона по фамилии Пузик отправил на верную смерть двух опытных бойцов-дроноводов, известных как Эрнест и Гудвин, за то, что те рассказывали о его преступлениях. В результате этого целое подразделение армейской разведки погибло в пехотном штурме, не имея шансов на успех.

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