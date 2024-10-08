«Смотрели с упреком, типа «чего приперлись» 11 8.10.2024, 13:55

7,380

Российский турист рассказал о поездке в Беларусь.

О своей поездке в Беларусь рассказал один из российских автолюбителей на специализированном сайте. Мужчина с семьёй планировал проехать по маршруту Витебск — Минск — Брест — Беловежская пуща — Гродно — Минск, пишет «Наша Нива». Однако из-за негативного впечатления после посещения первых двух городов компания вернулась домой. Что их так не устроило?

Первое, на что российский путешественник обращает внимание, это состояние дорог: «Все пишут, что дороги в Беларуси просто идеальные. Это неправда. В РФ дорога до Москвы значительно лучше».

Второй момент, который вызвал недовольство у автолюбителя, — скоростной режим. Он жалуется на то, что превышать ограничение скорости можно всего на 10 километров в час. При этом на дорогах много камер фиксации.

Не понравился россиянину и стиль вождения на улицах столицы: «На машине не хватит нервов ездить, потому что все плетутся, а единицы гоняют по выделенной полосе. Зато маршрутки и троллейбусы носятся, как будто спешат на пожар, а люди в салоне летают из стороны в сторону».

В Витебске и Минске россиянина удивили почти пустые улицы и отсутствие посетителей в туристических местах.

«Витебск напоминает провинциальный город РФ с разбитыми дорогами. Достаточно отойти от центральной улицы во двор, и там сразу картина маслом: мусор, запахи, грязь и сорняки».

В Минске россиянин обратил внимание на большое количество закрытых сетевых магазинов. «Спросили, почему закрыты, сказали — не окупаются. Кроме туристов из РФ и немного из Китая, больше никто к ним не едет. Логично. Сервис на нуле, и вокруг унылая картина».

Автор также критикует дороги и улицы столицы Беларуси, которые «далеки от совершенства и требуют ремонта, как и тротуары, многое разрушено».

Недовольство русского туриста вызвало и то, что в метро объявления остановок делают на белорусском и английском языках. «Братья называется! Приходится постоянно крутить головой, чтобы не проехать свою остановку».

Позже, отвечая на комментарии к своему посту, мужчина рассказал о отношении белорусов к россиянам:

«Когда узнавали, что мы из России, то при оплате чека в точках питания просили оставить чаевые. (…) Другие просто смотрели с упреком, типа «чего приперлись». Одна женщина, продавщица в сувенирном магазине, начала высказываться, зачем вы развязали войну, сидите у себя в России и нечего вам воевать с другими. (…) Нас с большим уважением к СВО встречали на Украине, чем в РБ».

Как отмечает автор, «впечатления от двух городов развеяли миф о том, что в РБ вау!».

«Мы решили не ехать дальше и поехали обратно в РФ. (…) Второй раз туда не поедем, за эти деньги с лучшими видами и уровнем сервиса можно провести время в Москве».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com