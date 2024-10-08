Стало известно, что делают войска КНДР на Донбассе 8.10.2024, 14:01

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иллюстративное фото

В Украину хотели направить около половины состава 10 северокорейских бригад.

Северная Корея готовится направить в Украину военнослужащих из подразделений регулярной армии для поддержки России. Две страны подписали взаимный договор о военном союзе, поэтому возможность такого развертывания весьма вероятна, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Министр имел в виду договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Договор содержит пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из стран.

Путин тогда заявлял, что соглашение не содержит принципиальной новизны и его заключили в связи с тем, что старый договор утратил силу. Уже в конце июня появилась информация о планах КНДР отправить инженерные войска во временно оккупированные районы Донецкой области, которые должны были помочь оккупантам восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Москва обещала заплатить каждому солдату за работу до $800 в месяц.

Северокорейская армия, по оценкам южнокорейской разведки, имеет 10 инженерных бригад. В Украину хотели направить около половины состава.

В настоящее время боевые пехотные, артиллерийские или ракетные подразделения для участия в полномасштабной войне на стороне агрессора не направлялись в Украину, подчеркивает глава Центра противодействии дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

Ограниченный контингент инженерных войск работает в тыловых частях в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области. Непосредственно в Донецке они находились на объектах, куда прилетали украинские снаряды, поэтому уже понесли потери, рассказывает он «Фокусу».

Ранее сайт Charter97.org сообщал о ликвидации шестерых северокорейских офицеров в Донецкой области 3 октября в результате ракетного удара. Офицеры прибыли на переговоры с российскими коллегами.

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