закрыть
8 октября 2024, вторник, 15:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что делают войска КНДР на Донбассе

  • 8.10.2024, 14:01
  • 4,634
Стало известно, что делают войска КНДР на Донбассе
иллюстративное фото

В Украину хотели направить около половины состава 10 северокорейских бригад.

Северная Корея готовится направить в Украину военнослужащих из подразделений регулярной армии для поддержки России. Две страны подписали взаимный договор о военном союзе, поэтому возможность такого развертывания весьма вероятна, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Министр имел в виду договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Договор содержит пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из стран.

Путин тогда заявлял, что соглашение не содержит принципиальной новизны и его заключили в связи с тем, что старый договор утратил силу. Уже в конце июня появилась информация о планах КНДР отправить инженерные войска во временно оккупированные районы Донецкой области, которые должны были помочь оккупантам восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Москва обещала заплатить каждому солдату за работу до $800 в месяц.

Северокорейская армия, по оценкам южнокорейской разведки, имеет 10 инженерных бригад. В Украину хотели направить около половины состава.

В настоящее время боевые пехотные, артиллерийские или ракетные подразделения для участия в полномасштабной войне на стороне агрессора не направлялись в Украину, подчеркивает глава Центра противодействии дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

Ограниченный контингент инженерных войск работает в тыловых частях в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области. Непосредственно в Донецке они находились на объектах, куда прилетали украинские снаряды, поэтому уже понесли потери, рассказывает он «Фокусу».

Ранее сайт Charter97.org сообщал о ликвидации шестерых северокорейских офицеров в Донецкой области 3 октября в результате ракетного удара. Офицеры прибыли на переговоры с российскими коллегами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич