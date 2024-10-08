«Ким Чен Ын заговорил, ведь ВСУ могли взять в плен военных КНДР» 1 8.10.2024, 14:28

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Aлександр Мусиенко

Что делали офицеры Северной Кореи под Донецком?

ВСУ вблизи Донецка, вероятно, ликвидировали более 20 российских военных, а также шесть северокорейских офицеров. По данным СМИ, они попали под ракетный удар ВСУ.

Что на территории Украины делали офицеры армии КНДР? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— То, что они там присутствовали, можно утверждать, ссылаясь на разные источники, в том числе — и в украинской разведке. Добавлю, что информация проверяется, но, возможно, были взяты и пленные. Этим, к слову, объясняется реакция Ким Чен Ына, который высказал «угрозы в адрес НАТО и США» о «втягивании в войну».

Что они могут там делать? По предварительной информации, северокорейцы проходят обучение, у них идет обмен опытом с россиянами. Северокорейцы присутствуют при поставках своих снарядов на фронт. Отмечу, что их могло быть поставлено порядка 1,5 миллионов.

Северокорейцы же перенимают опыт использования артиллерии Россией в войне с Украиной.

— Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР вовсе может отправить своих военных воевать на стороне Украины. Насколько это реальный сценарий?

— То, что северокорейцы принимают активное участие в именно боевых действиях, подтверждения пока не нашло. Но сам факт того, что они могли появиться на оккупированной территории и в районе ведения боевых действий, уже говорит, что идет активный обмен опытом.

Нельзя исключать, что данные группы присутствуют там с целью изучения ситуации на месте перед возможной отправкой большего контингента. Именно больших по численности подразделений ближе к фронту.

— Украинская разведка активно охотится на россиян в Сирии, африканских странах. Может ли Южная Корея как-то задействовать такой сценарий, отвечая КНДР в той же Украине?

— Самый главных инструмент — это дополнительная военная помощь Украине. КНДР демонстрирует, что у нее есть снаряды, есть производство, она способна поддерживать Россию. Плюс РФ помогает Северной Корее, что очевидно по определенным программам.

Повторюсь, они взаимодействую, обмениваются опытом с россиянами. Все это может в какой-то момент быть повернуто против Южной Кореи.

Соответственно, Южная Корея может оказывать военную помощь Украине, учитывая, что в ней производится достаточно много тех же cнарядов 155-мм. Это было бы лучшим ответом.

Ведь это показало бы, что Южная Корея способна перебить поставками возможности КНДР и находится в единстве с Западом. Помогая и Украине, и Западу, Южная Корея может рассчитывать на поддержку взамен.

Также это демонстрация того, что Южная Корея логически будет действовать с теми, кто может пострадать и уже страдает от действий КНДР.

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