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Пенсионер из Молодечно утонул на самодельной лодке из пеноплекса

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  • 8.10.2024, 15:04
Пенсионер из Молодечно утонул на самодельной лодке из пеноплекса

Рыбалка закончилась трагедией.

Пенсионер из Молодечно утром 6 октября отправился на рыбалку на Западной Березине на самодельной лодке из пеноплекса. Все закончилось трагедией.

Примерно в 11:30 находившийся на берегу другой рыбак услышал крики о помощи. Пойдя на голос, мужчина обнаружил только самодельную пеноплексовую лодку с поврежденным бортом на расстоянии 100 метров от берега.

Найти самого тонущего не удалось, и рыбак вызвал спасателей. Через несколько часов сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 66-летнего мужчины.

Прибывшие на место эксперты взяли пробы воды, а также изъяли самодельную лодку, мобильный телефон, рыболовные принадлежности и документы погибшего, опросили очевидцев. По делу будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а Следственный комитет Молодечненского района выяснит все обстоятельства несчастного случая.

Пеноплекс — материал примерно того же рода, что и пенопласт, его использует для утепления стен. У пеноплекса выше плотность и прочность. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы изготавливать из пеноплекса лодки. Кроме того, у пенсионера не было с собой спасательного жилета или круга, что также поспособствовало трагедии.

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