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Зеленский провел Ставку по вооружению и помощи от партнеров

  • 8.10.2024, 17:06
Зеленский провел Ставку по вооружению и помощи от партнеров
Владимир Зеленский

Глава Украины заслушал доклад главнокомандующего ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили обеспечение военных вооружений.

На Ставке Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она касалась нужд армии до конца года и на перспективу.

- Доклады всех участников процесса по поводу того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно, - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.

- Определили приоритеты для украинского ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров, – подчеркнул Зеленский.

Формат «Рамштайн» - это серия международных встреч министров обороны, цель которых - согласование военной помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Он получил свое название от авиабазы в Германии, где впервые собрались участники в апреле 2022 года. В состав участников входят десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства.

Некоторые страны оказывают военную помощь, в то время как другие ограничиваются гуманитарной поддержкой или выражают политическую солидарность.

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