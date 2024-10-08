В музее Коласа открывается экспозиция, посвященная Дроздовичу
- 8.10.2024, 18:09
Экспозиция получила название «Космос — наш!»
11 октября в 17 часов в музее Якуба Коласа начнет свою работу временная экспозиция «Космос — наш!», посвященная творчеству Язепа Дроздовича.
В зрелые годы параллельно с космическими произведениями Дроздович занимался оформлением крестьянских домов рисованными коврами. На временной экспозиции, подготовленной совместно с историко-культурным музеем-заповедником «Заславль» и Центральной научной библиотекой имени Коласа НАН РБ, представлены маляванки, картины, рукописи Дроздовича, фольклорные тетради Якуба Коласа.
Во время презентации посетителей ожидают кураторская экскурсия и тематическая фотозона.