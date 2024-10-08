В Мексике построят крупнейший в мире завод суперчипов 8.10.2024, 18:49

Завод построит тайваньская корпорация Foxconn.

Тайваньская корпорация Foxconn построит в Мексике крупнейший завод для сборки суперчипов GB200, пишет Reuters со ссылкой на заявление вице-президента компании Бенджамина Тинга.

GB200 произведут по заказу американской компании Nvidia, они используются в графических процессорах нового поколения Blackwell, разработанных Nvidia, которые применяют прежде всего для систем искусственного интеллекта.

Тинг отмел «невероятно огромный» спрос в мире на чипы для Blackwell и пообещал «очень-очень огромную» мощность мексиканского производства. Компания планирует заработать на продаже первых чипов этой модели несколько миллиардов долларов за четвертый квартал 2024 года.

В начале октября Foxconn отчиталась о рекордной квартальной выручке в размере $57 млрд. Такую динамику связывают прежде всего с высоким спросом на чипы, сервисное оборудование и другую продукцию корпорации.

На Тайване сконцентрированы важнейшие производители чипов в мире.

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