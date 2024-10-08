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Почем боровики на минской Комаровке

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  • 8.10.2024, 20:28
  • 1,178
Почем боровики на минской Комаровке

В продаже полно и других грибов.

Боровики продаются по 85 - 100 рублей за килограмм на минской Комаровке. Информация об этом опубликована в социальных сетях Комаровского рынка.

В соцсетях Комаровки отметили, что во вторник, 8 октября, в продаже было много грибов, в том числе и боровиков. Их продавали за 85 и 100 рублей за килограмм. А за ведерко, к примеру, просили от 30 до 40 рублей. Также в продаже были опята. На них цена была 10,90 рубля за кило. Кроме того, три литра можно было найти за 20 рублей. Цена за небольшое ведро подосиновиков была 40 рублей.

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