Почем боровики на минской Комаровке 1 8.10.2024, 20:28

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В продаже полно и других грибов.

Боровики продаются по 85 - 100 рублей за килограмм на минской Комаровке. Информация об этом опубликована в социальных сетях Комаровского рынка.

В соцсетях Комаровки отметили, что во вторник, 8 октября, в продаже было много грибов, в том числе и боровиков. Их продавали за 85 и 100 рублей за килограмм. А за ведерко, к примеру, просили от 30 до 40 рублей. Также в продаже были опята. На них цена была 10,90 рубля за кило. Кроме того, три литра можно было найти за 20 рублей. Цена за небольшое ведро подосиновиков была 40 рублей.

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