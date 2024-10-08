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Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в РФ

  • 8.10.2024, 21:16
  • 1,638
Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в РФ
Владимир Зеленский

Подробности.

Президент Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского и соответствующие указы главы государства.

«Мы продолжаем нашу санкционную работу — сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто изменил Украине, также в отношении военного производства в России — тех юридических и физических лиц, которые работают на террор», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага «мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира».

В частности, указом №698 были введены санкции против 90 физических и 4 юридических лица.

А указом №697 введены санкции против 57 предприятий, которые помогают военному производству России. Среди них есть и китайская компания.

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