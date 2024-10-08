Что известно об урагане Милтон, из-за которого Байден отложил визит в Германию 1 8.10.2024, 22:03

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Может стать одним из самых сильных в США за последние 100 лет.

Во вторник, 8 октября, на западном побережье Флориды в США проводили «экстренную подготовку» к урагану Милтон, который может стать «одним из самых сильных штормов в стране за последние 100 лет».

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в штате эвакуируют людей, закрывают аэропорты, также к шторму готовят животных в зоопарке. В национальном центре ураганов США заявили, что Милтон может быть масштабным, поэтому жители должны подготовить «свои семьи и дома» и эвакуироваться, если им скажут это сделать.

Президент США Джо Байден уже заявил, что ураган может стать одним из самых сильных в США за последние много лет и призвал жителей немедленно выезжать, поскольку это «вопрос жизни и смерти». Кроме этого, президент США отложил свою поездку в Германию из-за урагана Милтон. 26 сентября Джо Байден сообщал, что созовет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября.

The Guardian пишет, что утром 8 октября ураган прошел мимо мексиканского города Мерида, где проживает 1,2 миллиона человек, и повернул на север, в США. Людей из прибрежных районов Мексики вывозят автобусами.

Также, как прогнозирует национальная метеорологическая служба США, Милтон достигнет юго-западного побережья Флориды 9 октября вечером и может вызвать разрушения в районах, которые уже пострадали от урагана Хелен почти две недели назад.

«Почти все западное побережье Флориды оказалось под угрозой урагана, более миллиона человек были вынуждены эвакуироваться, спасаясь от потенциально катастрофических разрушений и отключений электроэнергии, которые могут длиться несколько дней», — отмечает издание.

По данным издания Forbes, утром 8 октября специалисты заявили, что Милтон, который достигнет суши 9 октября, это ураган четвертой категории. 7 октября его классифицировали как шторм пятой категории — самой высокой из возможных.

Ураган Хелен, который прошелся в США недавно, стал одним из самых смертоносных стихийных бедствий такого типа в США — с момента появления в 1954 году метеорологических прогнозов в современном понимании термина.

Более 200 человек погибли в шести штатах в результате урагана Хелен и сопутствующих ему наводнений, шквального ветра и штормовых ударов — затоплены несколько населенных пунктов от юго-востока США до южных районов горной системы Аппалачи. Многие жители до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ураган Хелен уже превысил по количеству жертв разрушительный ураган Йен 2022 года, а также количество погибших от супершторма Сэнди 2012 года.

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