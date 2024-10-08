Госсекретарь США также отменил визит в Германию 1 8.10.2024, 22:49

1,000

Энтони Блинкен

Вслед за Байденом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свою поездку в Германию, где планировал присоединиться к президенту Джо Байдену в рамках встречи Контактной группы Рамштайн, запланированной на 12 октября.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает «Укрінформ».

«Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана „Милтон“, президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу», — заявил Миллер.

Госсекретарь Блинкен планировал присоединиться к президентской делегации в Германии после визита в Лаос. Однако, в связи с отложением этого визита, он вернется из Лаоса в Вашингтон, добавил представитель Госдепа.

8 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден отложил свою поездку в Германию из-за урагана Милтон.

26 сентября Джо Байден сообщил, что созовет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября. По его словам, она пройдет на уровне лидеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com