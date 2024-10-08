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Госсекретарь США также отменил визит в Германию

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  • 8.10.2024, 22:49
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Госсекретарь США также отменил визит в Германию
Энтони Блинкен

Вслед за Байденом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свою поездку в Германию, где планировал присоединиться к президенту Джо Байдену в рамках встречи Контактной группы Рамштайн, запланированной на 12 октября.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает «Укрінформ».

«Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана „Милтон“, президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу», — заявил Миллер.

Госсекретарь Блинкен планировал присоединиться к президентской делегации в Германии после визита в Лаос. Однако, в связи с отложением этого визита, он вернется из Лаоса в Вашингтон, добавил представитель Госдепа.

8 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден отложил свою поездку в Германию из-за урагана Милтон.

26 сентября Джо Байден сообщил, что созовет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября. По его словам, она пройдет на уровне лидеров.

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