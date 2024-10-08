Беларусь опустилась еще на пять позиций в Глобальном инновационном индексе 8.10.2024, 23:44

Ниже Узбекистана.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выпустила доклад Global Innovation Index за 2024 год, в котором оценила 133 страны по уровню инновационного развития. Беларусь продолжила многолетнее падение, на этот раз сместившись с 80-й на 85-ю строчку в компанию к Албании и Египту. В 2021 году наша страна была 62-й, а в 2022 году — 77-й, пишет Devby.io.

Авторы индекса сравнивают страны по семи параметрам, которые объединены в два субиндекса — «ресурсы инноваций» (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и «результаты инноваций» (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

Позиция Беларуси по субиндексу «результаты инноваций» оказалась выше, чем по субиндексу «ресурсы инноваций» — 69 и 102 места соответственно. Но оба показателя упали по сравнению с прошлым годом — было 66 и 88.

По большинству компонентов индекса позиции Беларуси ухудшились: среди них институты (130 → 128 → 132), человеческий капитал и наука (35 → 37 → 43), инфраструктура (67 → 71 → 84), уровень развития бизнеса (72 → 74 → 81) и результаты креативной деятельности (91 → 88 → 92). Незначительно выросли только два параметра: развитие рынка (96 → 99 → 98) и развитие технологий и экономики знаний (40 → 47 → 46).

Также страны по своей инновационности распределялись по 12 группам в зависимости от уровня доходов (высокий, выше и ниже среднего, низкий) и уровню инновационности (выше ожидаемого для своего уровня развития, в соответствии с ним и «другие»). Беларусь, как и в прошлом году, попала в категорию с «других» — то есть у которых инновационность ниже, чем могла бы быть при ее уровне развития, — среди стран с доходом выше среднего. Из Европы здесь вместе с ней оказались лишь Россия (59) и Черногория (65).

Рейтинг уже 14-й раз возглавила Швейцария. За ней, поменявшись местами, идут Швеция и США, Великобритания уступила 4-ю позицию Сингапуру.

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