В Беларуси арестовали столетний родительский дом руководителя телеканала «Белсат»1
- 9.10.2024, 7:39
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Недвижимость находится в Брестской области.
На родительский дом исполняющего обязанности директора телеканала «Белсат» Алексея Диковицкого наложен арест, об этом ему стало известно сегодня, 8 октября. Арестовали дом еще в сентябре, сообщает «Белсат».
Арест был наложен 26 сентября. Дом, который хотят забрать, построил дед Алексея Диковицкого около 100 лет назад в деревне Местковичи (Пинский район Брестской области).
«Я рос там да школы, адтуль вёз на могілкі дзядоў і бацькоў, гэта самае дарагое для мяне месца. Калісьці дзядуля з бабуляй дазволілі на шмат гадоў вучыцца там дзецям, пакуль у вёсцы будавалі школу», — сказал Диковицкий.