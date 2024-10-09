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Мощная детонация: в Брянской области атакован арсенал Минобороны РФ

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  • 9.10.2024, 7:54
  • 4,316
Мощная детонация: в Брянской области атакован арсенал Минобороны РФ

Крупный склад боеприпасов горит и взрывается.

Сегодня, 9 октября, около 4:30 начался пожар на крупном складе с боеприпасами в Карачеве на территории Брянской области РФ.

Этой ночью в Брянской области местные власти отчитывались об «отражении» атаки дронов. Вместе с тем возле города Карачев произошел пожар и раздаются взрывы вследствие попадания по складу боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украинской добровольческой армии «Юг» Сергея Братчука.

Так, в сети утром были обнародованы кадры из Карачева, где можно увидеть зарево от огненного ЧП и услышать мощную детонацию.

Около этого населенного пункта, по открытым данным, находится 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) с разными боеприпасами.

Архивные спутниковые кадры (с 2021 года) свидетельствуют, что склад занимал площадь около 3,5 квадратных километров.

Находящиеся там снаряды и другое вооружение и сейчас взрываются после атаки дронов, о которой заявлял губернатор Брянской области этой ночью раньше.

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