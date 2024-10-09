«Это выстрел в российскую армию»: у Z-пропагандистов началась грандиозная паника 9.10.2024, 8:47

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Обвиняют Кремль.

Вечером 8 октября в российских Z-каналах разразилась грандиозная «зрада» из-за решения Кремля заблокировать мессенджер Discord.

Платформу очень активно использовали российские солдаты в войне против Украины.

Сайт «Диалог.UA» собрал самые яркие реакции оккупантов.

Руководство Discord отказалось подчиниться путинскому режиму и решение о блокировке не заставило себя ждать.

Еще утром 8 октября пользователи платформы в РФ начали жаловаться на перебои в работе мессенджера, к вечеру ситуация ухудшилась.

Одним из первых отреагировал российский Z-военкор Алексей Живов. Он начал обвинять Роскомнадзор в работе на Украину.

«Роскомнадзор заблокировал Discord, на котором работали многие военные подразделения в зоне «СВО». Можно уже вторую звезду героя Украины ведомству вручать. Первую за деанон российских блогеров из Киева уже выслали. С такими друзьями, нам враги без надобности», — пожаловался пропагандист.

Российский военный, который ведет блог «Варяг», заявил, что из-за блокировки была парализована работа на фронте беспилотников. «После блокировки Discord упали все стримы с «птичек» (БПЛА — ред.) на штабы. Теперь вместо выполнения боевых задач воины будут изобретать, как все это поднять. В той, или иной мере это скажется на результатах. «Спасибо» всем тем (...), кто принимает решения о блокировках», — сообщил оккупант.

Еще более резко высказался Z-канал «Терриконы Донбасса». Он разразился оскорблениями в адрес российских властей. «Буквально стреляют в русскую армию. Большая часть связи, корректировки и наводки проходила через него… Буквально предатели России и преступники, дискредитирующие Российскую армию», — написал пропагандист.

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