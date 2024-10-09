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WP: Харрис требовала от Зеленского выбрать преемника на случай гибели или плена

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  • 9.10.2024, 10:03
  • 2,438
WP: Харрис требовала от Зеленского выбрать преемника на случай гибели или плена

Разговор состоялся на Мюнхенской конференции.

Вице-президент США и кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис перед вторжением России в Украину потребовала от украинского лидера Владимира Зеленского разработать «план преемственности» на случай, если он «будет схвачен [в плен] или убит». Об этом говорится в новой книге лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Боба Вудворда «Война», выдержки из которой публикует The Washington Post.

По данным Вудворта, разговор Харрис с Зеленским на эту тему состоялся в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, как пишет журналист, администрации действующего президента США Джо Байдена было непросто поверить в то, что президент РФ Владимир Путин решится на вторжение. Когда директор ЦРУ Уильям Бернс представил Байдену данные американской разведки о готовящейся агрессии, американский президент назвал это «безумием». «Боже мой, теперь мне придется иметь дело с Россией, поглощающей Украину?» — якобы сказал Байден.

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