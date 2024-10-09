FT: Украина приближается к снятию запрета на экспорт оружия 9.10.2024, 10:26

Названа причина.

Украина приближается к снятию запрета на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли считают, что это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте, пишет Financial Times.

Украинские войска срочно нуждаются в большем количестве дронов для разведки, ударов и прикрытия, но из-за ограниченных государственных ресурсов, производители беспилотников ищут возможности для экспорта своей продукции за границу, чтобы получить средства для расширения производства.

По словам Александра Мариковского, председателя экономического подкомитета парламента, экспорт беспилотников может принести Украине до 20 миллиардов долларов. Это жизненно необходимо для поддержания экономики и военных нужд.

После начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Киев ввел запрет на экспорт военной продукции, чтобы обеспечить собственную армию необходимыми ресурсами. Однако сейчас правительство не имеет достаточно средств для закупки всех доступных дронов и финансирования дальнейших исследований, поэтому разрешение на экспорт рассматривается как способ привлечения инвестиций.

На фоне значительного роста производства вооружений в России украинская промышленность оценивает, что ее преимущество в беспилотниках составляет 5-10:1.

Дмитрий Хасапов, руководитель компании «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems), отмечает, что украинские войска испытывают «колоссальный дефицит беспилотников». По его словам, государственные контракты не покрывают имеющиеся производственные мощности, поскольку бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего 6 миллиардов долларов, из которых около трети выделяется на беспилотники - этого недостаточно для покрытия потребностей армии.

Некоторые украинские производители, такие как Ukrspecsystems, уже начали производить дроны за рубежом, в частности в Польше, пытаясь обойти экспортные ограничения. Однако Мариковский отмечает, что это может привести к оттоку мозгов и сокращению налоговых поступлений, поэтому пересмотр запрета является критически важным.

Компании, такие как Roboneers, также сталкиваются с трудностями из-за ограниченного государственного финансирования исследований и разработок, что заставляет их покрывать расходы на тесты и эксперименты из собственных средств. Представители отрасли надеются, что снятие запрета на экспорт поможет привлечь западных инвесторов и спонсоров.

Кроме финансовых проблем, производители дронов также отмечают необходимость стандартизации и долгосрочного планирования со стороны правительства. По словам Артема Колесника, технического директора компании Reactive Drone, отрасль нуждается в специализированных программах для подготовки квалифицированных инженеров и стратегического видения на пять-десять лет вперед, чтобы избежать угрозы упадка:

«Программы, которая готовит квалифицированных инженеров в ВУЗах, у нас сейчас нет. Мы должны посмотреть на то, что нам нужно через пять-десять лет, потому что если вы не обратите на это внимание, то вся эта индустрия дронов умрет или ее кто-то выкупит».

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