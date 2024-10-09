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«Прогноз оправдался»: белорусы похвастались урожаем грибов

  • 9.10.2024, 10:51
«Прогноз оправдался»: белорусы похвастались урожаем грибов

После выходных пошли «белые».

Октябрь ознаменовался обилием дождей и похолоданием, что, однако, не умолило надежд грибников. Одни белорусы возвращаются из леса полными корзинами разочарования, другие же — самых что ни на есть настоящих грибов. Посмотрели, где в Беларуси можно собрать полные лукошки боровиков, а куда пока рано собираться, пишет «Телеграф».

Грядущий прогноз погоды заставляет многих грибников потирать руки в трепетном ожидании. Уже сейчас столбик термометра устремляется ввысь, давая возможность грибницам «зашевелиться». Однако некоторые отчаянные «тихие охотники» не покидали надежд и в минувшие холодные дни. Как оказалось, набеги на лес в эти дни оказались не такими уж и бесплодными. Посмотрели, какими находками с лесных «гарнизонов» похвастались белорусы в паблике «Грибных войск» в «ВКонтакте».

Вторник 8 октября оказался приятно теплым, и некоторые грибники сразу же ринулись проверять свои места. Так, жительница Бобруйского района (Могилевская область) не ушла с пустой корзиной и помимо подберезовиков и крепеньких подосиновиков, нашла 21 боровик, о чем и поведала в паблике.

Традиционно одними из самых богатых урожаев похвастались жители Минской области. Так, без боровиков после похода в лес не остались грибники из Солигорского района. Вот такими фотографиями находок, собранных 8 октября, поделился один из любителей «тихой охоты» в паблике.

«Посетил место, где в прошлом неплохо росли подберезовики. Прогноз оправдался. В основном одиночки. Интересно, что больше грибов находил недалеко от купели диких кабанов. Попутно в разных местах — маслята, польские. Больше всего встретил свинушек тонких и мухоморов», — рассказал об обстановке на Солигорщине 7 октября другой грибник.

Жители других районов Минской области тоже возвращаются из лесов не с пустыми руками. Грибники отметили отсутствие маслят и рыжиков, но особо удачливые нарвались на молоденькие боровички.

«Логойский район, вблизи Плещениц. Червивых единицы, практически все чистые!», — похвасталась грибник 8 октября.

«За Логойском, пришлось объездить несколько мест, боровики растут очень локально, но уже по несколько шт, и радует, что все молоденькие, чистые, есть и моховики и крепкие маслята», — рассказала об обстановке 8 октября еще одна грибник и похвасталась фотографиями собранного урожая (розовое ведерко).

«Сегодня лес порадовал! Белые начали удивлять», — резюмировал один из грибников, после похода в лес в Смолевичском районе.

А вот грибники с Гомельского района с грустью констатируют практически полное отсутствие грибов в своем регионе.

«В Гомельском районе грибов нет. Были в местах боровиков, рыжиков, маслят. Нигде ничего нет, местами красные мухоморы, но грибницы уже есть и даже много», — рассказала белоруска 8 октября в паблике и отметила, что даже бабушки на местном рынке продают боровики, собранные под Брестом, а не в своей области.

Один из комментаторов согласился, но отметил, что смог собрать в этот день 700 грамм молоденьких опят в Гомельской районе.

Другой грибник рассказал, что белых грибов в районе «уже побольше», и нашел 7 октября около 20 экземпляров молодых боровиков.

«В дождь посетил Беловежскую пущу. Лес пустой. Нет никаких грибов вообще. Сегодня сменил локацию и не зря. Кое что удалось собрать. 30 шт белых, все целые, червивые остались в лесу. Есть маслята, подберезовики, подосики, польские и моховик желто-бурый», — рассказал об обстановке в Малоритском районе на 7 октября один из грибников.

Другой грибник похвастался в паблике урожаем собранных 7 октября рыжиков, белых и подосиновиков.

Фотографиями впечатляющего урожая, собранного 7 октября «в два ножа» поделилась и грибник из Лунинецкого района.

«Витебская область, Миорский район. Мало, но что есть. Подосиновики и разные на засолку», — рассказал один из грибников 7 октября.

«На Шчучыншчыне мухоморный рай, при том что белые тоже в теме», — заявил другой.

«Гродненская область Ивьевский район. Столько разных грибов в лесу, смело езжайте кто живет поближе. Белых грибов тоже много, причем растут везде — в болоте и на вырубках», — поведала одна из грибников об обстановке на 7 октября и поделилась некоторыми фотографиями находок.

Не оставлял попыток отыскать боровики и профессиональный грибник Александр Горбацевич, который ежедневно делится находками в своем Instagram.

«Вчерашняя доза. Прошли сутки — ломки нет. Полет нормальный. Останутся ли находки единичными или волна все-таки стартанет? Очень интересный вопрос, который волнует многих людей из этого леса. Ждем!» — оставил подпись к видеоролику за 8 октября грибник.

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