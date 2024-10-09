закрыть
9 октября 2024, среда, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Визит Лукашенко в Москву превратился в троллинг

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 9.10.2024, 11:09
  • 2,096
Визит Лукашенко в Москву превратился в троллинг
Фото: Getty Images

Продавать Кремлю решительно нечего.

Полтора дня в Москве не принесли Лукашенко ничего, кроме троллинга и стеба.

На фото дров, которые якобы активно колол синепалый, Кремль ответил несколькими видео. То с явной одышкой даются ответы на вопросы роzzийских пропагандистов, то вместо того, чтобы идти со всеми по лестнице синепалый пользуется лифтом, чтобы подняться на второй этаж.

История с самолетом, который то ли сломался, то ли отправили в Минск, чтобы его не обслужили, как борт Пригожина, тоже не добавляет настроения.

Сегодня у окурка день начнется с совещания по здравоохранению. Согласитесь, стебная прелюдия, прежде чем вручить орден пенсионера синепалому брату.

Бессистемная суета привела к последствиям и на восточном фланге. 7-й срок не одобрен, а вот за слова о хороших контактах с украинцами придется еще и ответить. Продавать Кремлю решительно нечего, а окно на Западе стремительно закрывается. Тем более, что Кремль старательно забирает все элементы для торга в свои руки.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип