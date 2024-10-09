Визит Лукашенко в Москву превратился в троллинг
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 9.10.2024, 11:09
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Продавать Кремлю решительно нечего.
Полтора дня в Москве не принесли Лукашенко ничего, кроме троллинга и стеба.
На фото дров, которые якобы активно колол синепалый, Кремль ответил несколькими видео. То с явной одышкой даются ответы на вопросы роzzийских пропагандистов, то вместо того, чтобы идти со всеми по лестнице синепалый пользуется лифтом, чтобы подняться на второй этаж.
История с самолетом, который то ли сломался, то ли отправили в Минск, чтобы его не обслужили, как борт Пригожина, тоже не добавляет настроения.
Сегодня у окурка день начнется с совещания по здравоохранению. Согласитесь, стебная прелюдия, прежде чем вручить орден пенсионера синепалому брату.
Бессистемная суета привела к последствиям и на восточном фланге. 7-й срок не одобрен, а вот за слова о хороших контактах с украинцами придется еще и ответить. Продавать Кремлю решительно нечего, а окно на Западе стремительно закрывается. Тем более, что Кремль старательно забирает все элементы для торга в свои руки.
Telegram-канал «Ник и Майк»