«Буданов лично был несколько суток в Волчанске»1
- 9.10.2024, 11:50
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Украинский разведчик раскрыл детали зачистки Агрегатного завода.
Кирилл Буданов принимал самое непосредственное участие в боях за Волчанский агрегатный завод. Присутствие главного разведчика Украины вселяло в бойцов еще больше мотивации, (заявил) командир подразделения «Стугна» с позывным «Линукс».
Агрегатный завод являлся ключевым для врага, а удачная операция ГУР дает возможность говорить о новых перспективах освобождения Севера Харьковщины, заявил «Линукс» в прямом эфире национального телемарафона, информирует пресс-служба ГУР МО Украины.
На самом деле это была многоэтапная военная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы. В боях за завод принимали участие как бойцы, так и артиллерия с беспилотниками. Задача была полностью выполнена, заявил «Линукс».
В операции были задействованы силы подразделений «Стугна», «Юнгер», «Парагон», «Террор», РДК и БДК.
Сама операция длилась несколько недель, и каждое подразделение получило свой участок работы.
Буданов прибыл на ключевой этап военной операции. Это не секрет, что главный разведчик Украины принимает участие не в одной военной операции с 2022 года.
Буданов находился со своими подопечными несколько суток. Его присутствие вселило в бойцов дополнительную мотивацию.
В ГУР МО Украины сообщили, что завод был полностью зачищен от вражеских войск. После этой операции противник еще раз пытался вернуть под свой контроль завод.