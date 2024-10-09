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«Буданов лично был несколько суток в Волчанске»

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  • 9.10.2024, 11:50
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«Буданов лично был несколько суток в Волчанске»
Кирилл Буданов

Украинский разведчик раскрыл детали зачистки Агрегатного завода.

Кирилл Буданов принимал самое непосредственное участие в боях за Волчанский агрегатный завод. Присутствие главного разведчика Украины вселяло в бойцов еще больше мотивации, (заявил) командир подразделения «Стугна» с позывным «Линукс».

Агрегатный завод являлся ключевым для врага, а удачная операция ГУР дает возможность говорить о новых перспективах освобождения Севера Харьковщины, заявил «Линукс» в прямом эфире национального телемарафона, информирует пресс-служба ГУР МО Украины.

На самом деле это была многоэтапная военная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы. В боях за завод принимали участие как бойцы, так и артиллерия с беспилотниками. Задача была полностью выполнена, заявил «Линукс».

В операции были задействованы силы подразделений «Стугна», «Юнгер», «Парагон», «Террор», РДК и БДК.

Сама операция длилась несколько недель, и каждое подразделение получило свой участок работы.

Буданов прибыл на ключевой этап военной операции. Это не секрет, что главный разведчик Украины принимает участие не в одной военной операции с 2022 года.

Буданов находился со своими подопечными несколько суток. Его присутствие вселило в бойцов дополнительную мотивацию.

В ГУР МО Украины сообщили, что завод был полностью зачищен от вражеских войск. После этой операции противник еще раз пытался вернуть под свой контроль завод.

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