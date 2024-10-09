Немецкая прокуратура взялась за депутата, который использовал труд белорусских политзаключенных 2 9.10.2024, 12:01

1,806

Йорг Дорнау

Идет предварительное расследование.

Прокуратура Лейпцига подтвердила поступление заявления на немецкого бизнесмена, депутата федеральной земли Саксония от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорга Дорнау, который подозревается в использовании труда белорусских политзаключенных, сообщает немецкая телекомпания MDR. По заявлению начато предварительное расследование.

По информации MDR, саксонское отделение «АдГ» пока отказывается комментировать ситуацию, генеральный секретарь Ян Цверг сослался на презумпцию невиновности.

Представляющий интересы Дорнау в качестве адвоката и входящий в городской совет Лейпцига от «АдГ» Роланд Ульбрих заявил MDR, что его подзащитному не сообщили, в каком правонарушении обвиняются заключенные, работавшие на его луковой плантации под Лидой, а также опроверг информацию о том, что заключенных не кормили и не поили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com