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Немецкая прокуратура взялась за депутата, который использовал труд белорусских политзаключенных

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  • 9.10.2024, 12:01
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Немецкая прокуратура взялась за депутата, который использовал труд белорусских политзаключенных
Йорг Дорнау

Идет предварительное расследование.

Прокуратура Лейпцига подтвердила поступление заявления на немецкого бизнесмена, депутата федеральной земли Саксония от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорга Дорнау, который подозревается в использовании труда белорусских политзаключенных, сообщает немецкая телекомпания MDR. По заявлению начато предварительное расследование.

По информации MDR, саксонское отделение «АдГ» пока отказывается комментировать ситуацию, генеральный секретарь Ян Цверг сослался на презумпцию невиновности. 

Представляющий интересы Дорнау в качестве адвоката и входящий в городской совет Лейпцига от «АдГ» Роланд Ульбрих заявил MDR, что его подзащитному не сообщили, в каком правонарушении обвиняются заключенные, работавшие на его луковой плантации под Лидой, а также опроверг информацию о том, что заключенных не кормили и не поили.

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