Американский журналист рассказал о переговорах Байдена и Путина перед войной в Украине 1 9.10.2024, 12:52

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Был жесткий 50-минутный разговор.

Собрать достаточно убедительных данных о готовящемся вторжении российских войск в Украину Соединенным Штатам помогло наличие источников в высших эшелонах российской власти. Об этом пишет в новой книге «Война» лауреат Пулитцеровской премии, бывший журналист The Washington Post Боб Вудворд, прославившийся расследованием Уотергейтского скандала.

К октябрю 2021 г. у США было огромное количество данных, которые «убедительно» свидетельствовали, что Владимир Путин планирует отправить в Украину группировку из 175 000 солдат, рассказывает CNN, ознакомившееся с готовящейся к выходу книгой. С точки зрения полученных разведданных это было «невероятное достижение», информация была собрана «звездами американской разведки, включая агентурный источник в Кремле», отмечает Вудворд.

Президент Джо Байден и его советники восприняли намерения Путина всерьез, но им все равно трудно было в них поверить. «Вот что планирует сделать Путин», – сказал Байдену директор ЦРУ Уильям Бернс. «Это было бы просто безумием», – ответил президент.

Байден пытался снизить напряженность еще в июне 2021 г., после того как весной Россия перебросила к украинским границам десятки тысяч солдат и военную технику. После встречи Байдена с Путиным в Женеве часть войск была отведена. Но осенью в Вашингтоне поняли, что Путин от своих намерений не отказался, и пошли на беспрецедентный шаг, начав обнародовать разведывательную информацию и публично обвинять Кремль в подготовке вторжения.

Байден дважды в декабре 2021 г. разговаривал с Путиным, сообщив об имеющихся у США разведданных. Сначала они общались по видеосвязи, а затем состоялась, как описывает Вудворд, «жаркая 50-минутная беседа». Разговор велся на повышенных тонах, и Путин в какой-то момент «в угрожающей форме поднял вопрос о риске ядерной войны». Байден в ответ напомнил, что ядерную войну «невозможно выиграть», сообщает Вудворд. По его информации, вскоре после начала войны в Украине американский президент сказал своим советникам на встрече в Овальном кабинете:

«Этот [чертов] Путин. <...> Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла».

По данным Вудворда, в Белом доме в сентябре 2022 года на основании разведданных полагали, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, вероятность оценивали в 50% — до этого было 5%. После получения таких сведений Байден поручил «по всем каналам связаться с русскими» и предупредить об ответе на такие действия.

Далее журналист описал разговоры по этому поводу шефа Пентагона Ллойда Остина с на тот момент министром обороны России Сергеем Шойгу. Высокопоставленный чиновник Пентагона Колин Каль об этих эпизодах отозвался как о «самом жутком моменте» за все время конфликта.

В первом Остин предупредил российского коллегу, что в случае применения ядерного оружия «все ограничения, в рамках которых мы действовали на Украине, были бы пересмотрены», а Россия окажется изолированной «до такой степени, что вы, русские, не можете в полной мере оценить».

Во втором он также призвал не применять ядерное оружие, когда Москва утверждала, что Киев собирается использовать так называемую грязную бомбу. Украина опровергала подобные планы.

— Не делайте этого, — сказал Остин российскому коллеге.

— Понял, — ответил Шойгу.

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