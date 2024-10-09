Эксперт: Начались «разборки не на жизнь» между Кадыровым и Кремлем 9.10.2024, 14:30

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Система трещит.

Путинская система прогнила настолько, что начала пожирать сама себя. Не так давно в России начались «драки» между правыми руками Путина, без которых ему точно никак не обойтись.

Речь идет о разборках между кадыровской системой и путинским чиновничьим кланом, который упирается в Антона Вайно – главу администрации президента РФ.

Эти два клана начали войну не на жизнь, а на смерть, заявил российский оппозиционный журналист и политтехнолог Ростислав Мурзагулов в интервью Даше Счастливой на канале YouTube.

В прямом смысле слова начались убийства в центре Москвы в процессе передела бизнеса Wildberries.

Кроме того, Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову, а это очень «серьезная тема» на Кавказе.

«Кадыров эту историю просто так не бросит не потому, что он бесстрашный человек. Он как раз абсолютно боязливый, и свою диктаторскую, максимально жестокую систему создал как раз потому, что много чего опасается. И в этой ситуации он будет идти до конца из своего страха, – отметил аналитик. – Я тысячу раз бывал на Кавказе и плотно там работал с теми, кто принимает решения. Если Кадыров сдаст назад, он перестанет быть великим и ужасным Рамзаном, соответственно его власть сразу же рассыплется, как карточный домик».

По словам Мурзагулова, в России возникла интересная правовая коллизия. Путинские московские федеральные силовые структуры говорят, что их видение ситуации вот такое. Мол, пришли чеченские бандиты, постреляли в Москве, кого-то убили.

В ответ на это чеченская правовая система, которая де-юре является частью российской правовой системы, говорит: «Нет все было совсем по-другому. Чеченские представители лишь оборонялись».

Более того, Кадыров попросил завести ряд уголовных дел в отношении тех людей, которые крышуют Wildberries со стороны Москвы. И это несмотря на то, что Путин ясно дал ему понять: с Антоном Вайно нужно как-то договориться и поделить деньги.

«То есть своими действиями Кадыров говорит Путину: «Вы мне не указ, я не часть России». Де-факто сегодня состоялась суверенизация Чечни. Все упирается лично в Путина. Он просил сделать вот так, а не этак, а Рамзан все сделал по-другому и еще и начал подбивать под это правовые основания, а не только бандитские. Данный процесс не может закончиться ничем мирным и хорошим. Это сто процентов», – заявил Мурзагулов.

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