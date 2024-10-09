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Экстренная эвакуация в Белгородской области: повторяется «курский сценарий»?

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  • 9.10.2024, 15:06
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Экстренная эвакуация в Белгородской области: повторяется «курский сценарий»?

В ВСУ сделали важный намек.

Украинские защитники прокомментировали решение местных властей Белгородской области РФ объявить обязательную эвакуацию граждан из некоторых населенных пунктов, располагающихся в непосредственной близости от границы.

Так, по мнению командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр ВСУ Юрия Федоренко, властям страны-агрессора нужны такие мероприятия для военных целей, передает «Еспресо».

По словам украинского комбата, враг старается по максимуму милитаризовать эту зону (юг Белгородчины).

«Они (российское командование - ред.) делают выводы из того, что у них произошло в Курской области, и понимают, что так или иначе Силы обороны Украины при накоплении сил могут обеспечить дополнительную безопасность государственной границы за счет образования буферной зоны, в том числе и на территории РФ», - подчеркнул Федоренко.

Он также добавил, что россияне делают максимально милитаризованными целый ряд населенных пунктов Белгородской области и строят на той территории укрепленные районы, чтобы ВСУ не взяли эти земли под контроль и не создали там буферную зону.

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