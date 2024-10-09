Неизвестный попытался взорвать здание МВД в российском Смоленске 2 9.10.2024, 17:45

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Есть раненые силовики.

Житель Тверской области РФ попытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом папки с документами в здание управления МВД по Смоленской области, теракт был предотвращен, заявляет пресс-служба УФСБ по региону.

«Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу ведомства.

Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (Покушение на теракт). Его расследует региональный следственный отдел УФСБ.

Как отмечает Mash, при задержании мужчины произошла детонация СВУ. Полицейские получили легкую контузию. Сотрудники спецслужб осмотрели автомобиль предполагаемого террориста, в салоне был обнаружен подозрительный предмет, который силовики уничтожили на месте.

Предположительно, взорвать СВУ в здании УМВД пытался электрик «Тверьгорэлектро» и сотрудник сельского поселения Ведное Дмитрий. Именно ему принадлежит автомобиль.

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