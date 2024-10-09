Президент Франции обнародовал кадры с тренировок украинской бригады «Анна Киевская»1
- 9.10.2024, 19:06
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Макрон посетил бригаду вместе с министрами обороны Украины и Франции.
Глава Франции Эмманюэль Макрон показал кадры, как на территории его страны тренируется украинская бригада «Анна Киевская» (Anne de Kyiv).
«Я взял на себя обязательство: наши военные сейчас тренируют 2300 украинцев на востоке Франции, оснащая их оборудованием, которое они будут использовать во время миссий», – подчеркнул французский президент.
Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024
Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2
В пресс-службе посольства Франции в Украине сообщили, что сегодня Макрон отправился на восток Франции вместе с главами украинского и французского оборонных ведомств Рустемом Умеровым и Себастьеном Лекорню, чтобы встретиться с бригадой «Анна Киевская» ВСУ, которую тренирует французская армия.
В посольстве подчеркнули, что Франция — первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на территории своей страны. Там также указали, что по продолжительности обучения и количеству подготовленных солдат такая инициатива не имеет аналогов.
В посольстве также подчеркнули, что обучение военных включает следующие составляющие: пехотный бой, подготовка руководящих кадров, инженерный бой с привлечением саперов, бронетанковый бой с использованием AMX10 RC, противотанковый бой с использованием ракет Milan, использование артиллерийских систем CAESAR и беспилотных аппаратов использованием ракет Mistral и другие.
Франции благодаря этой программе по состоянию на 15 сентября текущего года уже удалось подготовить почти 15 тысяч украинских военных. Обучение проходит на территории Франции, а также в Польше, куда отправлено около ста французских военных в рамках миссии EUMAM. Кроме того, с марта 2024 года французские Военно-воздушные силы готовят украинских пилотов для полетов на самолетах Alphajet. Это является предпосылкой для перехода в дальнейшем на истребители M2000-5 и F-16.