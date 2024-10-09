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Зеленский посетит Берлин 11 октября

  • 9.10.2024, 19:14
Зеленский посетит Берлин 11 октября
Владимир Зеленский

Он встретится с канцлером и федеральным президентом Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский приедет 11 октября в Берлин. В ходе визита он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщили в среду, 9 октября, агентства dpa и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

Ранее планировалось, что 10 октября в Берлин прилетит президент США Джо Байден с первым визитом в рамках двусторонних отношений. 8 октября в Вашингтоне объявили, что поездка Байдена отложена из-за урагана «Милтон». В связи с этим были отменены планировавшиеся встречи американского президента с руководителями ФРГ и лидерами других европейских стран, а также заседание контактной группы в формате «Рамштайн» по военной помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Правительство ФРГ, в частности, сообщило, что из-за отмены визита Байдена в Германию не приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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