Мужчины чаще женщин заводят кошек

Мужчины чаще женщин заводят кошек1
- 9.10.2024, 20:04
Исследование.
По результатам опроса компании Mars, более половины (56%) из 20 000 респондентов из 20 стран мира являются владельцами домашних любимцев, а 47% из них – впервые. Кошек содержат чаще, чем собак, к тому же среди владельцев больше мужчин (52%), чем женщин (48%).
19% кошек и 18% собак люди берут от друзей и родственников. А факторы, влияющие на решение завести животное: семья (26%), друзья (21%), социальные сети (13%), онлайн-поиск (13%) и советы ветеринарных врачей (11%).
Тенденции и предпочтения хозяев:
84% собак и кошек забирают в семью в возрасте до 12 месяцев. Однако пожилые люди (60+ лет) предпочитают животных старше 7 лет;
самые распространенные породы собак в мире: лабрадор (6%), чихуахуа (6%) и золотистый ретривер (5%);
самые распространенные породы кошек в мире: персидская (16%), британская короткошерстная (11%) и сиамская (9%) породы.
Результаты также говорят о начале эры повышенного внимания к потребностям питомцев, где эмоциональная связь между владельцем и животным сильнее, чем когда-либо. 37% считают животное самым важным аспектом своей жизни. Этот показатель еще выше среди поколения Z (45%) и миллениалов (40%).
Хозяева собак больше всего ценят:
безусловную любовь (50%);
ощущение полноценной семьи (49%).
Хозяева кошек больше всего ценят:
развлечения (48%);
снятие стресса (44%).