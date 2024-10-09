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Мужчины чаще женщин заводят кошек

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  • 9.10.2024, 20:04
Мужчины чаще женщин заводят кошек

Исследование.

По результатам опроса компании Mars, более половины (56%) из 20 000 респондентов из 20 стран мира являются владельцами домашних любимцев, а 47% из них – впервые. Кошек содержат чаще, чем собак, к тому же среди владельцев больше мужчин (52%), чем женщин (48%).

19% кошек и 18% собак люди берут от друзей и родственников. А факторы, влияющие на решение завести животное: семья (26%), друзья (21%), социальные сети (13%), онлайн-поиск (13%) и советы ветеринарных врачей (11%).

Тенденции и предпочтения хозяев:

84% собак и кошек забирают в семью в возрасте до 12 месяцев. Однако пожилые люди (60+ лет) предпочитают животных старше 7 лет;

самые распространенные породы собак в мире: лабрадор (6%), чихуахуа (6%) и золотистый ретривер (5%);

самые распространенные породы кошек в мире: персидская (16%), британская короткошерстная (11%) и сиамская (9%) породы.

Результаты также говорят о начале эры повышенного внимания к потребностям питомцев, где эмоциональная связь между владельцем и животным сильнее, чем когда-либо. 37% считают животное самым важным аспектом своей жизни. Этот показатель еще выше среди поколения Z (45%) и миллениалов (40%).

Хозяева собак больше всего ценят:

безусловную любовь (50%);

ощущение полноценной семьи (49%).

Хозяева кошек больше всего ценят:

развлечения (48%);

снятие стресса (44%).

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