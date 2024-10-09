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Соболенко: У меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира

  • 9.10.2024, 21:01
Соболенко: У меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира
Арина Соболенко и Ига Cвентек

Белорусская теннисистка рассказала о борьбе с полькой Игой Свентек за первую строчку.

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила надежду на борьбу за первую строчку рейтинга с нынешним лидером мирового рейтинга полькой Игой Cвентек.

— Мне нравится наше соревнование и видеть Игу в сетке. Мне нравится, например, выходить в финал и встречаться с ней в решающем матче. У нас всегда отличные битвы, я всегда наслаждаюсь ими. Надеюсь, мы сможем сыграть друг с другом на Итоговом турнире, побороться за звание первой ракетки мира. Это идеально. Я пытаюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис и что у меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года, — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Турнир в китайском Ухане проходит с 5 по 13 октября 2024 года. Он является одним из самых малочисленных в категории WTA-1000. В основной сетке принимают участие всего 64 теннисистки. Призовой фонд соревнований составляет $ 3 221 715.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса турнир в Ухане не проводился с 2020 по 2023 годы. Последним его победителем является Арина Соболенко, которая в 2019 году в финале обыграла американскую теннисистку Элисон Риске — 6:3, 3:6, 6:1.

Белоруска на турнире 2024 года является первой сеяной.

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