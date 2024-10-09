Составлен рейтинг самых надежных б/у электромобилей 9.10.2024, 22:02

Вы удивитесь.

Американская аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг самых надежных электрокаров в 2024 году.

Речь идет об электрокарах, выпущенных за последние 5−10 лет и в обилии присутствующих на вторичном рынке США, передает «Новое время».

Поскольку вторичный рынок США является одним из основных источником поступления б/у автомобилей в Украину, то для нашего покупателя такой гид по «электричкам» представляет самый прямой интерес.

В особенности, с учетом того, какие авто оказались в нем на первых строчках. Безусловно, массовый покупатель ищет варианты попроще, а различных китайских электричек в американском рейтинге, разумеется, не встретишь. Но для среднего и премиум-сегмента здесь будет много откровений.

Итак, вот к каким выводам пришли аналитики авторитетной компании J.D. Power относительно надежности современных электрокаров.

Chevrolet Bolt EV

Рейтинг надежности: 81/100

Компания Chevrolet снова попала в список надежности благодаря своим доступным и надежным автомобилям, и Bolt EV — не исключение, отмечают эксперты J.D. Power.

Запас хода этого небольшого городского электромобиля составляет 410 км. Впечатляет, учитывая размеры авто.

Но для попадания в данный рейтинг первостепенное значение имел тот факт, что Bolt EV имеет хороший послужной список с низкими эксплуатационными расходами и минимальным количеством отзывов.

Это делает его его отличным автомобилем для повседневного использования. При этом эксперты отмечают, что наибольшей надежностью отличаются авто 2023 модельного года (выпускались со второй половины 2022 года).

По ним пока не было отзывных кампаний, в отличие от моделей 2019−2021 гг.

Mini Electric

Рейтинг надежности: 81/100

Mini Cooper — это небольшой спортивный хэтчбек, который является типичным выбором хипстеров и модников. Динамичный, с отличной управляемостью, этот небольшой автомобиль отменно чувствует себя на городских улицах.

Электрическая версия Mini Cooper разочаровывает многих владельцев малым запасом хода (250−270 км).

Но зато с надежностью тут все замечательно. Аналитики отмечают весьма незначительный процент неисправностей и жалоб. В первую очередь, когда речь идет о модели 2021 года.

Porsche Taycan

Рейтинг надежности: 81/100

Porsche Taycan, выпущенный в 2019 году, стал настоящим событием на рынке электрокаров.

Taycan обеспечивает ощущение спортивного автомобиля (вы даже можете настроить фэйковый, но вполне агрессивный спортивный «выхлоп») и в то же время является экологически чистым.

Запас хода составляет более 400 км, что позволяет совершать довольно длительные поездки.

Надежность Porsche как производителя может вызывать опасения, ведь бензиновые авто этого бренда, как известно, весьма дороги в содержании и ремонте.

Однако, переход на электричество сказался на бренде крайне благоприятно. Taycan оказался на удивление надежным и недорогим в содержании, заслужив место вверху рейтинга. В первую очередь, речь идет о Taycan 2022 модельного года.

Tesla Model S

Рейтинг надежности: 80/100

Tesla Model S выпускается с незначительными изменениями уже более 10 лет. Это — признак в том числе и надежности конструкции. Модели после 2022 года стали еще надежнее, чем раньше, отмечают эксперты.

И это при том, что к Tesla в целом достаточно много вопросов, в частности, к качеству сборки.

Однако, Model S страдает от такого рода проблем гораздо в меньшей степени, чем другие модели компании Илона Маска (Model 3, Model Y, Model X).

Да и запас хода тут радует. Стандартная версия Model S может проехать от 650 км, а версия Plaid — от 620 км, что делает оба варианта лидерами в своем классе.

BMW i4

Оценка надежности: 79/100

BMW i4 — это роскошный спортивный седан, который составляет серьезную конкуренцию своему бензиновому аналогу M4.

Мощность достигает 536 л.с., а запас хода в разных комплектациях составляет от 390 до 480 км.

Хотя надежность не всегда является сильной стороной BMW, в электрокарах немцы оказались способны создать довольно приемлемый по стоимости содержания продукт.

BMW i4 2023 модельного года пока не вызывает серьезных нареканий, и серьезных отзывных компаний не было.

Tesla Model 3

Оценка надежности: 79/100

Седан Tesla Model 3 — популярный электромобиль в мире. Он существует в разных версиях, включая Long Range, способную проехать 570 км на одном заряде, и модель Performance, которая может разогнаться от 0 до 60 миль в час всего за 3,5 сек.

А что с надежностью?

Хотя до старшего брата Model S «тройка» не дотягивает, все же надежность тут оказалась вполне примлемая. Благодаря инструментами самодиагностики, которые могут автоматически обнаруживать и сообщать о проблемах с обслуживанием и ремонтом, многие проблемы решаются оперативно и зачастую с минимальным участием владельца.

Однако, отмечают эксперты, если вы планируете купить подержанную Tesla Model 3, лучше избегать модели 2019 года, так как в том году у нее было 19 отзывов.

Mercedes EQS

Оценка надежности: 79/100

Немецкий седан, напрямую конкурирующий с Model S и Taycan, оказался на удивление удачным, как по потребительским характеристикам, так и по надежности.

Для любителей «погонять» есть версия с полным приводом и мощностью 516 л.с. Для тех, кто хочет спокойной езды имеется версия с запасом хода 560 км.

Несмотря на то, что к надежности Mercedes есть вопросы, электрический седан оказался довольно беспроблемным, хотя и имел больше отзывных кампаний, чем некоторые конкуренты из этого списка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com