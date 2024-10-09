Зеленский отправится в турне по Европе с планом победы 9.10.2024, 21:50

Он встретится отдельно в каждой стране с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии.

Украинский президент Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщают Bild и Reuters. Зеленский прибудет в Берлин 11 октября, после встречи с Шольцем у него запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах пишет, что на встрече украинский президент представит немецкому канцлеру «план победы», который до этого он показал президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост американского лидера Камале Харрис и Дональду Трампу.

12 октября Зеленский должен был встретиться с Байденом, Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США ураган «Милтон», рассказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Также он сообщил, что в ближайшее время встретится с лидерами Франции, Великобритании и Италии, чтобы представить им «план победы», передает «Суспiльне». Источники телеканала в дипломатических кругах утверждают, что в Париж Зеленский отправится 10 октября.

Утром 11 октября украинского президента примет Папа Римский Франциск, пишет Bild со ссылкой на Ватикан. Зеленский, выступая в Хорватии, заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь нам достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», — сказал он.

The Times узнала о четырех из пяти пунктов плана: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

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