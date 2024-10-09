Украина успешно поразила базу хранения дронов-камикадзе в РФ 2 9.10.2024, 22:54

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Она располагалась в Краснодарском крае.

Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа «Шахедов». Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, на базе хранилось около 400 ударных дронов. В Генштабе уточнили, что за результатами наблюдения было зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

«Уничтожение базы хранения БПЛА «Шахед» существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел. Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается», - говорится в сообщении.

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