Украина успешно поразила базу хранения дронов-камикадзе в РФ

Украина успешно поразила базу хранения дронов-камикадзе в РФ2
- 9.10.2024, 22:54
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Она располагалась в Краснодарском крае.
Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа «Шахедов». Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, на базе хранилось около 400 ударных дронов. В Генштабе уточнили, что за результатами наблюдения было зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.
«Уничтожение базы хранения БПЛА «Шахед» существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел. Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается», - говорится в сообщении.