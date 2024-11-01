У Лукашенко усилился тремор головы 8 1.11.2024, 8:32

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Долго не протянет?

Политолог Дмитирй Болкунец обратил внимание на одно из последних пропагандистских видео с Лукашенко для российских пропагандистов. У диктатора снова усилился тремор головы.

«У головотряса усиливается тремор», — написал политолог.

Напомним, что в последнее время состояние здоровья Лукашенко значительно ухудшилось.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказазывал в комментарии для Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

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