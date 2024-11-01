Такси в Беларуси начинают работать по новым правилам
- 1.11.2024, 10:51
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Цены могут вырасти.
В Беларуси с 1 ноября начал действовать реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, пишет «Наша нива».
Внести сведения о транспортных средствах (автобусах и автомобилях такси), водителях и диспетчерах в единую базу данных перевозчики могли в течение трех месяцев, начиная с 1 августа.
Те, кто не успел это сделать до 1 ноября, официально работать не смогут. Внесение в реестр перевозчиков «нерегуляров» будет происходить и после 1 ноября, однако эта процедура станет уже платной.
Компании, которые будут работать не по правилам (то есть без внесения информации в реестр), рискуют своими транспортными средствами: в таком случае государство имеет право конфисковать автобус или легковой автомобиль. Помимо введения реестра для «нерегуляров», текущая реформа предусматривает также обязательное наличие камер видеонаблюдения (регистраторов) в салоне транспортного средства — на случай конфликтных ситуаций.
Цены на такси не повысятся?
Как ранее сообщили в Минтрансе, повышения тарифов на такси с 1 ноября в связи с формированием реестра не планируется. Там напомнили, что работу по регулированию цен проводит МАРТ. Любые факты, влияющие на антимонопольное законодательство и нарушение прав потребителей, будут устраняться.
Вместе с тем сами водители и пассажиры считают, что цены на услуги в ближайшее время будут увеличиваться.