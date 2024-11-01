Военный эксперт: Курский сценарий может быть повторен еще в двух областях РФ

Военный эксперт: Курский сценарий может быть повторен еще в двух областях РФ7
- 1.11.2024, 21:59
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Об этом могут свидетельствовать слова Путина.
Не исключено, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей, которые исторически являются украинскими. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя сообщения аналитиков, что украинские силы перешли границу в районе также Белгородской области РФ, пишет unian.net.
«Те события, которые происходили в приграничье - попытка прорыва украинской ДРГ, нанесение ударов украинских беспилотников ГУР Минобороны Украины по объектам на территории Брянской области (военные склады, нефтебазы) - свидетельствуют о возможных намерениях украинской стороны по расширению то ли зоны безопасности, то ли «серой зоны».. за счет российских территорий», - отметил он
По его словам, о таком развитии событий может также свидетельствовать и последнее заседание российского диктатора Владимира Путина с губернаторами прифронтовых областей (Курской, Брянской, Белгородской), на котором присутствовали представители силового блока.
«На нем губернатору Брянской области Путин заметил: готовьтесь к «курскому сценарию». То есть если высшее должностное лицо страны-оккупанта дает в целом подобный сценарий развития событий, то можем предполагать, что повторение курского сценария можно ожидать непосредственно и на других исторических украинских территориях, которые сейчас входят в состав РФ. Речь идет о Белгородской и Брянской областях», - сказал эксперт.