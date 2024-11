Действительно ли куриный бульон помогает вылечить простуду? 3 10.11.2024, 11:02

Ответ ученых удивил.

Часто можно встретить мнение, что куриные бульоны помогают вылечить симптомы простуды. Это действительно так?

Интересно, что, например, в Великобритании, отношение к супам совсем другое. Многие в этой стране считают их настоящим лекарством от гриппа. А согласно государственной медицинской библиотеке США куриный суп начал использоваться для лечения симптомов простуды еще в XII веке, пишет ТСН.

Исследование, проведенное Кеном Альбалой, историком питания из Тихоокеанского университета в Калифорнии, опубликованном в журнале Studies in history and philosophy of science, показало, что употребление во время гриппа супа основывается на «общеизвестных фактах и неформальной интуиции».

Альбала считает, что суп можно рассматривать как основное блюдо для лечения простуды, потому что он «питательный, тонизирующий, легко усваивается, имеет приятную для организма не перегружающую его консистенцию». А вот доктор медицинских наук, клиническая диетология из больницы Пенсильванского университета Мелисса Бейли рекомендует пить бульоны и супы как при простуде, так и после различных операций.

Бейли объясняет, что добавляемый к супам натрий (соль) помогает облегчить боль в горле, ведь он работает так же, как во время полоскания горла солевым раствором. Теплая жидкость упрощает боль, снимает заложенность носа и давление в пазухах. В курином бульоне также содержатся минералы и витамины, которые ускоряют выздоровление.

Впрочем, некоторые другие исследования показали, что употребление супа во время простуды не усугубит ваше состояние, но и не поможет вылечиться. Однако облегчение основных симптомов на время все же можно получить. В частности, пар временно устраняет заложенность носа, а жидкость оказывает положительное влияние на красное горло. Также куриный бульон помогает предотвратить обезвоживание и разжижает слизь.

