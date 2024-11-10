БЕЛАЗ начал подделывать американские ботинки Timberland 15 10.11.2024, 14:45

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Дела у «флагмана» совсем плохи?

В каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия, пишет «Телеграф».

Все дело в том, что ботинки, выставленные на продажу под логотипом БЕЛАЗа, внешне очень напоминает обувь известного во всем мире американского бренда Timberland.

Оригинальные «тимберленды» выполнены из нубука, с цельной фирменной тракторной подошвой, фурнитурой из нержавеющих сплавов и даже шнурками, сделанными из нейлона, а не из вощеного хлопка. Наибольшую популярность получили ботинки отличительного желтого цвета, который бренд называет «медовым». В этом году флагманская продукция бренда ботинки Yellow Boots отметила свой 50-летний юбилей.

Ботинки от БЕЛАЗа внешне очень похожи, только на белорусской обуви на месте американского логотипа в виде дуба красуется силуэт жодинского самосвала, а сверху — название предприятия. Сравните сами.

А вот цена, как видно на скриншотах из двух интернет-магазина — БЕЛАЗа и белорусского интернет-магазина одежды и обуви lamoda.by, отличается в 10 раз (на некоторых других торговых площадках ботинки Timberland, заявленные как оригиналы от американского бренда, можно найти дешевле, но не намного — от 950 рублей).

Пока в каталоге БЕЛАЗа за 120,93 рубля представлены две модели — классического для Timberland «медового» и черного цветов. Размерный ряд — от 40-го до 44-го.

Как утверждает производитель, верх ботинок выполнен из «100%-ной кожи», а материалы в целом «подбирались с учетом их использования в агрессивной среде».

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