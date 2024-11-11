Путин истерит Александр Невзоров

11.11.2024, 11:47

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Александр Невзоров

Данная картина стандартна.

Истерики Путина транслируются в ГШ, а тот ретранслирует их по цепочке на фронт, вынуждая орков бессмысленно и провально атаковать, заваливая все русскими трупами и горелой техникой.

На видео - штурм позиций ВСУ в Курской области.

Там за пару часов было в клочья порвано 19 единиц бронетехники и трупировано 97 орков.

Впрочем, видео абсолютно красноречиво демонстрирует ход боя, который по сути, является очередным истреблением русских.

Данная картина стандартна. Она повторяется день ото дня на всех участках фронта.

Орки истерично атакуют, ВСУ их уничтожают, весьма методично и хладнокровно.

Самое паскудное в этой истории — это то, что все жертвы и усилия русских бессмысленны и напрасны.

Оккупированные Россией территории Украины «русскими» никогда не станут и никем признаны не будут. Они останутся вздыбленной, ворованной землей, на которую у России никогда не появится законных прав.

Даже если фронт будет «заморожен» на какое-то время, то ВСУ, дождавшись неизбежного ослабления РФ, вернeт эти земли, еще раз пропитав их русской кровью.

Александр Невзоров, Telegram

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