закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка хотела завербовать российского летчика для угона вертолета

  • 11.11.2024, 12:07
  • 2,202
Украинская разведка хотела завербовать российского летчика для угона вертолета

Речь о Ми-8.

ФСБ утверждает, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спецслужбы. 

По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. 

Других подробностей ФСБ не приводит. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина