Украинская разведка хотела завербовать российского летчика для угона вертолета 11.11.2024, 12:07

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Речь о Ми-8.

ФСБ утверждает, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спецслужбы.

По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

Других подробностей ФСБ не приводит.

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