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Партизаны проникли на военные стратегические объекты под Москвой

  • 13.11.2024, 8:57
  • 1,992
Партизаны проникли на военные стратегические объекты под Москвой

Координаты переданы ВСУ для нанесения ударов.

Украинские партизаны провели разведку нескольких воинских частей Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.

Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.

«Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

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