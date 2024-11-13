Партизаны проникли на военные стратегические объекты под Москвой 13.11.2024, 8:57

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Координаты переданы ВСУ для нанесения ударов.

Украинские партизаны провели разведку нескольких воинских частей Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.

Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.

«Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

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