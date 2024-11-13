Борис Джонсон: Британские войска отправятся в Украину 13.11.2024, 9:32

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Если Трамп сократит поддержку Киева.

Великобритания направит свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансовую поддержку Киева. Об этом заявил экс-премьер страны Борис Джонсон.

«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — заявил бывший премьер в интервью телеканалу GB News.

Он отметил, что для Европы поддержка Украины — «хорошие инвестиции», поскольку иначе придется столкнуться с еще большей угрозой. Джонсон утверждает, что последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, в Южно-Китайском море.

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