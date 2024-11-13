А приехали пугливые алкаши9
- Александр Невзоров
- 13.11.2024, 12:20
- 8,314
Северокорейский «спецназ» разочаровал россиян.
Донбасские орки, встречая северокорейских союзников были готовы увидеть свирепые боевые биомеханизмы, бесчувственные к ранам и холоду. В лице спецназовцев Ына, орки, «замирая сердцами» ожидали расчленителей собак, котов и людей, готовых переть сквозь смерть и пламя.
А приехали пугливые вежливые алкаши, своим алкоголизмом затмевающие подзаборных синяков брянщины, читинщины и магаданщины.
Северокорейцы пьют и едят все, что содержит спирт или его косвенные признаки. Они вежливо воруют проспиртованные салфетки, сжирают их десятками, а затем пьяные, но счастливые умирают от «заворота кишок».
Северокорейские алконавты жрут сухой спирт, высасывают любые лосьоны, растворители, стекломои и антифризы, политуру и тормозуху, истребляют хлороформ и «зеленку».
Корейские герои не мелочатся: «этил или не этил», они потребляют любой спирт, в том числе муравьиный, гидролизный и сульфатный.
То, от чего дохнут самые опытные русские бухарики и даже якуты - корейцы заглатывают со свистом и блаженствуют.
На своей исторической родине они выучены употреблять такую мерзость, что русские изопропилы - для них лакомство.
Александр Невзоров, «Телеграм»