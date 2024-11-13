А приехали пугливые алкаши 9 Александр Невзоров

13.11.2024, 12:20

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Северокорейский «спецназ» разочаровал россиян.

Донбасские орки, встречая северокорейских союзников были готовы увидеть свирепые боевые биомеханизмы, бесчувственные к ранам и холоду. В лице спецназовцев Ына, орки, «замирая сердцами» ожидали расчленителей собак, котов и людей, готовых переть сквозь смерть и пламя.

А приехали пугливые вежливые алкаши, своим алкоголизмом затмевающие подзаборных синяков брянщины, читинщины и магаданщины.

Северокорейцы пьют и едят все, что содержит спирт или его косвенные признаки. Они вежливо воруют проспиртованные салфетки, сжирают их десятками, а затем пьяные, но счастливые умирают от «заворота кишок».

Северокорейские алконавты жрут сухой спирт, высасывают любые лосьоны, растворители, стекломои и антифризы, политуру и тормозуху, истребляют хлороформ и «зеленку».

Корейские герои не мелочатся: «этил или не этил», они потребляют любой спирт, в том числе муравьиный, гидролизный и сульфатный.

То, от чего дохнут самые опытные русские бухарики и даже якуты - корейцы заглатывают со свистом и блаженствуют.

На своей исторической родине они выучены употреблять такую мерзость, что русские изопропилы - для них лакомство.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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