Лидские пограничники задержали людей с необычным дроном

Лидские пограничники задержали людей с необычным дроном1
- 13.11.2024, 14:11
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Вот в чем его особенность.
В 14 километрах от границы в Поставском районе лидские пограничники задержали трех белорусов. При себе у мужчин был необычных беспилотник самолетного типа.
Особенность этого самодельного дрона в его системе запуска: отправлять его в полет мужчины собирались с помощью катапульты.
Дрон с комплектующими был изъят и доставлен на пограничную комендатуру «Поставы» для проведения дальнейшего разбирательства. На задержанных составили административные протоколы.