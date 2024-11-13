Последняя надежда Кремля 1 Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

13.11.2024, 15:03

2,738

Россия открывает третий фронт?

Дестабилизировать Индо-Тихоокеанский регион — это последняя надежда России обеспечить себе место среди полюсов будущего мультиполярного мира. Именно ради этого она развязала войну против Украины. Однако тысяча дней нашего сопротивления показали, что лобовая попытка достичь желаемой цели не удалась. Не помогли ни многочисленные агенты в политических кругах ряда европейских стран, ни экономический шантаж, ни прямое запугивание и угрозы сжечь Лондон.

Вторым фронтом после Европы стал Ближний Восток. Втягивание Ирана в войну против Украины, а позже и попытка раздуть конфликт на Ближнем Востоке провокациями против Израиля со стороны друзей Москвы — ХАМАСа и «Хезболлы», которых Россия не признает террористическими организациями, тоже получили жесткий ответ.

В арсенале Кремля остается третий и последний пункт программы дестабилизации мира — Юго-Восточная Азия. Здесь действовать сложнее всего, поскольку в регионе есть другой глобальный лидер — Китай. Однако если внимательно рассмотреть совокупность событий, которые здесь происходят на протяжении последних месяцев, можно прийти к очевидным выводам: Россия настойчиво стремится к глобальному противостоянию и засасывает в этот процесс не только другие страны-изгои, у которых есть ракетное оружие и ядерный потенциал, но и влиятельные государства региона, которые хотят найти свое место под «глобальным солнцем».

В начале ноября Северная Корея фактически вступила в войну против Украины. До этого РФ и КНДР обменялись визитами на наивысшем уровне, Москва заключила и ратифицировала стратегическое соглашение, которое предусматривает едва ли не оборонительный союз. Министр иностранных дел КНДР во время визита в РФ заявила о поддержке «священной войны», которую ведет Россия, а Пхеньян осуществил серию испытаний баллистических ракет, в частности и новейших. Местные СМИ сообщают, что среди требований Пхеньяна к Москве относительно оплаты своих услуг есть поставка 600–700 тыс. тон риса в год, доступ к современным ракетным технологиям и по 2000 долларов оплаты каждому корейскому бойцу. Действия КНДР категорически осудили США, Япония и Южная Корея. Японские аналитики обращают внимание на крайне опасную ситуацию, которая складывается в регионе, учитывая ускорение развития космической и ядерной программы КНДР. С учетом ядерного потенциала РФ и Китая, которые не прекращают проводить общие учения и провокационные действия в регионе Восточной Азии, Япония и Республика Корея оказались в окружении трех ядерных государств, отношения с которыми имеют исторически и политически сложный характер, не говоря уже о территориальных претензиях всех ко всем.

Некоторые специалисты по корейской проблематике убеждают, что, с точки зрения Пхеньяна, у КНДР нет альтернативы, кроме как разработать собственный потенциал сдерживания. Вместе с тем, правда, традиционно замалчивают тот факт, что еще с 1961 года у Китая и КНДР есть соглашение, согласно которому Китай гарантирует безопасность Северной Корее (это единственный такой договор КНР с другими странами). Его действие измеряется 20-летними периодами, и в 2021 году его снова продлили на очередные 20 лет, хотя это не было очевидно — в предыдущие годы отношения между двумя странами переживали периоды значительного охлаждения. Теперь вдобавок к гарантиям со стороны КНР Пхеньян получил похожие гарантии от России. Вполне ожидаемо, что Ким Чен Ын чувствует себя сегодня значительно смелее и испытаниями новейших баллистических ракет в период выборов в США пытается грозить наиболее развитой стране мира. Он также разорвал все отношения с Югом и объявил Сеул врагом номер один. Китаю такое развитие событий, вероятнее всего, не нравится, но сейчас Пекин наблюдает. Со своей стороны, Соединенные Штаты не только не уменьшают свое присутствие в Восточной Азии, но и хотят развивать отношения, в частности в сфере обороны, с Японией и Южной Кореей, Тайванем, Австралией, Филиппинами и Вьетнамом. Эти шаги, несмотря на их неагрессивный характер, в КНР и КНДР воспринимают как возрастание внешней угрозы.

Следует заметить, что в 1961 году не только КНР, но и СССР подписал базовое соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с КНДР. Согласно настоящему соглашению, СССР не признавал Южную Корею вплоть до 1990 года. Однако отношения между Россией и КНДР оставались весьма сложными, пока к власти в 2000 году не пришел Путин. Именно тогда начался период настоящего российско-корейского ренессанса, когда вследствие обмена визитами стороны значительно повысили уровень взаимодействия практически по всем направлениям. В частности в 2014 году РФ и КНДР перешли к торговле в рублях, а все долги КНДР перед Россией были списаны. Анализ путинского периода в отношениях между РФ и КНДР свидетельствует о целенаправленной политике Москвы по поддержке режима Ким Чен Ына, вплоть до установления в этом году отношений фактически оборонительного союза. Путин с 2000 года готовился к нынешней войне, в частности при участии КНДР. Более того, Россия десятилетиями прилагала усилия для развития сотрудничества между КНДР и Ираном. На протяжении некоторого периода Северная Корея оказывала поддержку ИРИ, поскольку ее ракетные технологии опережали иранские, но со временем ситуация изменилась. В этом году очередная высокая делегация КНДР посетила Тегеран и, по мнению аналитиков, нет никакого сомнения в том, что одним из важнейших аспектов визита, о котором мало что доподлинно известно, было сотрудничество в сфере ракетных и дроновых технологий. Относительно этого уже вполне ожидаемым фактом представляется подготовка соглашения о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, которое, согласно заявлениям МИД РФ, находится на заключительном этапе согласования и будет включать мощный компонент в сфере оборонительного сотрудничества.

В сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке посетил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Там он заявил, что его государство хочет улучшить отношения с Россией независимо от мнения США и европейских стран. По его словам, Малайзия «хочет поддерживать добрые отношения со всеми странами, но ни одно государство не должно стараться совершать давление» на Куала-Лумпур. Как утверждает Free Malaysia Today, во время выступления в Национальном университете обороны глава правительства Малайзии вспомнил, как отверг призыв госсекретаря США Блинкена прекратить сотрудничество с Россией. «Я ответил: это ваша проблема, не давите на нас. Мы независимая суверенная страна и принимаем решение в интересах своего народа». Анвар Ибрагим отметил необходимость для Малайзии соблюдать нейтральный статус. По его словам, Малайзия «относится к России как к своему особому другу». Она официально стала партнерской страной БРИКС и подала заявку на членство в этой группировке. Правда, сам Анвар Ибрагим на саммит БРИКС в Казань не приехал.

В начале ноября близ острова Ява состоялись первые в истории военно-морские учения ВМС России и Индонезии. Согласно официальному заявлению индонезийской стороны, такое сотрудничество «может способствовать миру и безопасности в морских водах региона из-за использования новых возможностей для развития отношений». Учитывая это, японские СМИ отмечают, что Индонезия занимает нейтральную позицию относительно войны России против Украины, но новоизбранный президент страны Субианто Прабово выступает за развитие отношений с Россией. Раньше он занимал должность министра обороны и четыре раза на протяжении последних четырех лет посещал Москву. Известно, что во время последней встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым он обращался с просьбой предоставить Индонезии российские технологии для развития ее оборонительной промышленности. Вместе с тем аналогичное сотрудничество Индонезия выстраивает и с Австралией и США, с которыми также проводит общие учения. Министр иностранных дел Индонезии заявил о намерениях его страны присоединиться к БРИКС. Так четвертая по количеству населения страна мира старается балансировать между центрами силы, настаивая на своем праве голоса не только по региональным, но и по глобальным вопросам.

Пример Малайзии и Индонезии не уникален (следует вспомнить, в частности, мультиполярность внешних сношений Индии). Политику равноудаленности от современных центров глобального противостояния ведут и такие важные региональные игроки, как Вьетнам и Таиланд. АСЕАН принципиально придерживаются нейтралитета и выказывают нежелание выбирать сторону в делении мира на сторонников США и КНР. Действительно, Китай является крупнейшим торговым партнером для всех стран региона и одним из крупнейших инвесторов, хотя доля США, Японии и Южной Кореи также остается весомой. В этом году США весьма успешно конкурировали с КНР по объемам торговли с АСЕАН. Вытеснить Китай с рынков Юго-Восточной Азии не видится реальным заданием, однако настоящая проблема заключается в другом. Россия не является региональным игроком, с точки зрения экономики, однако активно использует свои стратегические отношения с КНР, чтобы продвигать свои военно-технические интересы в регионе, находясь как будто в тени экономической мощности Китая.

Степень неопределенности, которая в Юго-Восточной Азии и так была весьма значительной, учитывая проблемы Тайваня, Южно-Китайского моря, стратегического сближения РФ и КНДР и очевидного наращивания сотрудничества между РФ и КНР, после избрания Дональда Трампа президентом США очевидно усиливается. Влиятельные региональные игроки не хотят обострения противостояния США с «дуо» Китая и России и осторожно надеются, что Японии, которая в прошлую каденцию Трампа едва ли не единственная поддерживала с ним эффективные отношения, благодаря харизме Шинзо Абэ, и на этот раз удастся найти правильную тональность диалога. Тем более, что среди команды премьер-министра Шигеру Ишибы есть те, кто выступает за увеличение собственных оборонительных способностей Японии и затрат на оборону перед лицом тройной угрозы. Высказываются мнения, что Япония-партнер, а не Япония-клиент может больше понравиться Трампу, хотя вопрос о защите Японии и Южной Кореи от ядерного оружия все равно будет звучать.

Задание, которое нужно будет выполнять, заключается в том, чтобы убедить Трампа увидеть проблему России как самостоятельную угрозу интересам США в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии наряду с экономическим вызовом со стороны Китая. По мнению японских аналитиков, наилучшим сценарием для Трампа было бы решительно укротить агрессивную политику России, Ирана и Северной Кореи и поощрить мощные развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, которые склоняются к «лагерю КНР+», определиться с приоритетами развития.

Нерешительная политика нынешней администрации США относительно укрощения агрессивных действий стран «оси зла» привела к тому, что региональные союзники США несколько разочаровались в том, что безопасностные альянсы в Юго-Восточной Азии сработают в случае кризиса. Именно поэтому на протяжении последних лет наблюдается рост интереса важных стран региона к альтернативным структурам вроде ШОС и БРИКС, стремление не ссориться, а сотрудничать с Западом, Китаем и Россией одновременно, провозглашая формальный нейтралитет.

Трампу, если он действительно хочет вернуть США уважение и величие, нужно будет действовать решительно, причем одновременно (по меньшей мере) на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Ожидание относительно европейского театра политики США, вероятнее всего, правильные — 47-й президент США предложит европейцам своими силами решать проблему войны и мира. Однако же своими силами не означает в одиночку. Япония и ЕС только что заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Эта договоренность является первым соглашением такого характера, которую ЕС заключил со страной Азиатско-Тихоокеанского региона. Первым, но, очевидно, не последним.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com